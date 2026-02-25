THE SOUND IS YOURS x DOOINIT FESTIVAL Salle de La Cité Rennes Vendredi 20 mars, 19h30 Ille-et-Vilaine

7 à 10€

An ode to Black Music | DJ set & Music live

**THE SOUND IS YOURS x DOOINIT FESTIVAL**

**THE SOUND IS YOURS** est une série de soirées rennaise organisée par des musicien.nes et danseur.euses professionnel.les, issu.es des pratiques hip-hop. Accomplie.s dans leur propre disciplines et de renommées internationales, les membres du collectifs oeuvrent aujourd’hui à partager leur vision, à diffuser la culture hip hop et ses influences (funk, jazz, brokenbeat, house) dans des lieux disposés à accueillir une telle soirée.

Pour marquer la fin de cette saison riche en émotions et en rencontres, nous vous concotons une édition spéciale à la Salle de la Cité, un lieu emblématique de Rennes. Cette journée est conçue comme une immersion totale dans la culture hip-hop, mêlant soirée festive, performances artistiques, moments d’échange et découverte.

**Au programme** : Initiations et workshops danse, Jam, Shows, DJ set et live music

Buvette sur place!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-20T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-20T23:59:00.000+01:00

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine



