Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

The sound of color Théâtre Emile Loubet Montélimar

The sound of color Théâtre Emile Loubet Montélimar samedi 13 décembre 2025.

The sound of color

Théâtre Emile Loubet 1 place du théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Gala de Noel Montelo Chante
50 chanteurs solos, duos ,trios variété française et internationale
Le thème cette année est LA COULEUR
  .

Théâtre Emile Loubet 1 place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   montelochante@gmail.com

English :

Montelo Chante Christmas Gala
50 solo singers, duos and trios of French and international variety
This year’s theme is COLOR

German :

Weihnachtsgala Montelo Chante
50 Solosänger, Duos, Trios, französische und internationale Varietäten
Das Thema dieses Jahres ist DIE FARBE

Italiano :

Gala di Natale Montelo Chante
50 cantanti solisti, duo e trio di varietà francesi e internazionali
Il tema di quest’anno è COLORE

Espanol :

Gala de Navidad Montelo Chante
50 cantantes solistas, dúos y tríos de variedad francesa e internacional
El tema de este año es COLOR

L’événement The sound of color Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération