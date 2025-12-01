The sound of color Théâtre Emile Loubet Montélimar
The sound of color Théâtre Emile Loubet Montélimar samedi 13 décembre 2025.
The sound of color
Théâtre Emile Loubet 1 place du théâtre Montélimar Drôme
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Gala de Noel Montelo Chante
50 chanteurs solos, duos ,trios variété française et internationale
Le thème cette année est LA COULEUR
.
Théâtre Emile Loubet 1 place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes montelochante@gmail.com
English :
Montelo Chante Christmas Gala
50 solo singers, duos and trios of French and international variety
This year’s theme is COLOR
German :
Weihnachtsgala Montelo Chante
50 Solosänger, Duos, Trios, französische und internationale Varietäten
Das Thema dieses Jahres ist DIE FARBE
Italiano :
Gala di Natale Montelo Chante
50 cantanti solisti, duo e trio di varietà francesi e internazionali
Il tema di quest’anno è COLORE
Espanol :
Gala de Navidad Montelo Chante
50 cantantes solistas, dúos y tríos de variedad francesa e internacional
El tema de este año es COLOR
L’événement The sound of color Montélimar a été mis à jour le 2025-11-05 par Montélimar Tourisme Agglomération