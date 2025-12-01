The sound of color Théâtre Emile Loubet Montélimar

The sound of color

Théâtre Emile Loubet 1 place du théâtre Montélimar Drôme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-12-13 20:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Gala de Noel Montelo Chante

50 chanteurs solos, duos ,trios variété française et internationale

Le thème cette année est LA COULEUR

Théâtre Emile Loubet 1 place du théâtre Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes montelochante@gmail.com

English :

Montelo Chante Christmas Gala

50 solo singers, duos and trios of French and international variety

This year’s theme is COLOR

German :

Weihnachtsgala Montelo Chante

50 Solosänger, Duos, Trios, französische und internationale Varietäten

Das Thema dieses Jahres ist DIE FARBE

Italiano :

Gala di Natale Montelo Chante

50 cantanti solisti, duo e trio di varietà francesi e internazionali

Il tema di quest’anno è COLORE

Espanol :

Gala de Navidad Montelo Chante

50 cantantes solistas, dúos y tríos de variedad francesa e internacional

El tema de este año es COLOR

