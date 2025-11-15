The Space Lady + Dj Tryphème – Festival Déroutes Lieu Unique (le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 20:00 –

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Dans le cadre du Festival Déroutes**, festival itinérant à Nantes** à 20h – The Space Lady (casio pop, Colorado, USA) : The Space Lady, figure culte de l’underground, transmet depuis les années 70 des messages de paix et d’harmonie. D’abord dans les rues de Boston, puis San Francisco, elle a transformé la pop contemporaine en jouant avec un clavier Casio, un déphaseur et un micro-casque. Sa musique singulière, entre mystère et flamboyance, résonne aujourd’hui sur les scènes de festivals tels que Le Guess Who, Down the Rabbit Hole ou le Donau Festival. à 23h – Dj Triphème (France) : Depuis son premier album, « Online Dating » publié par le célèbre label CPU Records basé à Sheffield et les albums qui ont suivi, Tryphème façonne un son qui défie les genres et qui s’inspire d’un large éventail d’influences telles que le rock, le trip-hop, l’IDM, l’ambient et le downtempo. Ses DJ sets sont de la même trempe : même diversités esthétiques, même ambiance de bar obscur éclairé au néon. dans le bar du Lieu Unique

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ https://www.deroutesfestival.com/