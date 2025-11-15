The Spirit of Alba association La Coccinelle Allègre
The Spirit of Alba
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Venez assister au concert de ce duo écossais où tradition et modernité se rencontrent.
association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 61 22 a.coccinelle@orange.fr
English :
Come and see this Scottish duo in concert, where tradition meets modernity.
German :
Erleben Sie das Konzert dieses schottischen Duos, bei dem Tradition und Moderne aufeinandertreffen.
Italiano :
Venite a vedere questo duo scozzese in concerto, dove la tradizione incontra la modernità.
Espanol :
Venga a ver en concierto a este dúo escocés en el que la tradición se une a la modernidad.
