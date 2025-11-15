The Spirit of Alba association La Coccinelle Allègre

The Spirit of Alba

association La Coccinelle 8 Rue Notre Dame de l’Oratoire Allègre Haute-Loire

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Venez assister au concert de ce duo écossais où tradition et modernité se rencontrent.

English :

Come and see this Scottish duo in concert, where tradition meets modernity.

German :

Erleben Sie das Konzert dieses schottischen Duos, bei dem Tradition und Moderne aufeinandertreffen.

Italiano :

Venite a vedere questo duo scozzese in concerto, dove la tradizione incontra la modernità.

Espanol :

Venga a ver en concierto a este dúo escocés en el que la tradición se une a la modernidad.

