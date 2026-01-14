The Spitfires Gad Zukes en concert La Grande Ourse Saint-Agathon

The Spitfires Gad Zukes en concert

Début : 2026-02-01 17:30:00

fin : 2026-02-01

2026-02-01

Les chefs de file de la scène “Nu-Mod” anglaise reviennent dans une nouvelle incarnation défendre ce MKII , album de la renaissance pour leur songwriter et working class hero Billy Sullivan qui a plus que jamais la double ambition de nous faire danser et réfléchir. Ou l’inverse. Et en même temps. The boys are back in town, donc. Et avec eux une certaine idée de la musique anglaise qu’on adore, celle qui fusionne pop et engagement, critique sociale et guitares qui sonnent. .

La Grande Ourse 9 Rue de Hent Meur Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

