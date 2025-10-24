THE SPITFIRES – LE SILEX – CLUB Auxerre

THE SPITFIRES Début : 2026-02-06 à 20:30. Tarif : – euros.

LE SILEX PRÉSENTE : THE SPITFIRES [ ROCK ] Les chefs de file de la scène Nu-Mod anglaise reviennent dans une nouvelle incarnation défendre ce «MKII», album de la renaissance pour leur songwriter et working class hero Billy Sullivan qui a plus que jamais la double ambition de nous faire danser et réfléchir. Ou l’inverse. Et en même temps. The boys are back in town, donc. Et avec eux une certaine idée de la musique anglaise qu’on adore, celle qui fusionne pop et engagement, critique sociale et guitares qui sonnent. 1ère partie : LESSWINTER

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE SILEX – CLUB 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89