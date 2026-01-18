THE SPUNYBOYS ROCKABILLY Casino Tranchant Pau

THE SPUNYBOYS ROCKABILLY

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

2026-02-20

fin : 2026-02-20

2026-02-20

Nés dans le Nord, forgés sur scène et nourris aux vinyles d’Elvis et Gene Vincent, The Spunyboys incarnent l’esprit du rockabilly jusque dans leurs looks rétro. Rémi (chant/contrebasse), Guillaume (batterie/choeurs) et Eddie (guitare) partagent une passion sans faille pour ce style qu’ils réinventent sans trahir son ADN. Leur morceau Rockabilly Legacy en est l’étendard hillbilly, country, rhythm’n’blues et rock’n’roll pimentés de British rock et de l’âme de la Nouvelle-Orléans.

Sur scène, leur énergie est légendaire debout sur la contrebasse, riffs électrisants, complicité jubilatoire… Les Spunyboys enchaînent les tournées en Europe, aux États-Unis et jusqu’au Japon, bâtissant une solide réputation de guerriers du live . En 2019, c’est au Splendid de Lille qu’ils célèbrent leur 1000e concert, à domicile.

Antoine de Caunes ne s’y est pas trompé le meilleur groupe de rockabi .

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques

