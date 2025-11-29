THE STAN BENETT WORLD TOUR – THEATRE A L’OUEST DE LYON Decines Charpieu

THE STAN BENETT WORLD TOUR Début : 2025-11-29 à 21:00. Tarif : – euros.

… mais juste en France !Entre Performances vocales et Parodies décalées, entre Voyages et Hommages, Stan reprend avec humour et émotions les standards de la musiques françaises et Internationales. Un tour du monde où les voix et les styles musicaux viendront vous apporter soleil, rires et nostalgie. Vous découvrirez ou redécouvrirez son concept unique, où il réinvente avec humour et en Français de grands titres internationaux, hallucinations auditives garanties ! Vous n’écouterez plus jamais les tubes d’hier et d’aujourd’hui comme avant !Les billets Carré Or sont en vente uniquement sur notre site : https://theatrealouest.com/lyon/spectacle/reserver-places/the-stan-benett-world-tour-mais-juste-en-france-50-imitateur-50-chanteur-100-performer

THEATRE A L’OUEST DE LYON 2, AVENUE SIMONE VEIL 69150 Decines Charpieu 69