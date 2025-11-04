The Stranglers – French Tour 26 Carrière (La) Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-23 20:00 –

Gratuit : non 35 € 35 € Billetterie (mise en vente jeudi 6 novembre 2025 à 11h) : lacarriere-events.com/agenda Tout public

Formés en 1974, les provocateurs Stranglers s’apprêtent à enthousiasmer le public une fois de plus avec leur son britannique si distinctif !La setlist est taillée pour le live, avec les classiques “Golden Brown”, “Always The Sun”, “No More Heroes” ou “Peaches”, auxquels s’ajoutent des titres extraits de leur dernier album, Dark Matters, sorti en 2021.Attendez-vous également à quelques surprises… Au cours de sa dernière tournée, le groupe a repensé certains éléments qui viendront s’ajouter aux tubes qui ont pavé leur carrière pour un show unique.The Stranglers est incontestablement un des groupes anglais les plus excitants et influents de ces dernières décennies, avec 24 singles et 18 albums classés au Top 40. Concert debout

Carrière (La) Bourg Saint-Herblain 44800

