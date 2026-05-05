THE STRANGLERS, Le Rocher de Palmer, Cenon

THE STRANGLERS Mardi 24 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde

Tarif Plein : 36€ | Tarif Abonné.e : 33€ | Tarif Infidèle : 34€ | Tarif PMR/PSH : 34€ | Carte Jeune Bdx Métropole 1 achetée – la même offerte : 36€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T20:30:00+01:00 – 2026-11-24T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-24T20:30:00+01:00 – 2026-11-24T23:30:00+01:00

Le punk les a portés, mais The Stranglers l’ont vite dépassé, sculptant un univers fait de tension électrique et de romantisme noir. En treize mois, Rattus Norvegicus (avril 1977), No More Heroes (septembre 1977) et Black and White (mai 1978) ont laissé une empreinte indélébile, jusqu’à _Dark Matters (2_021), disque magistral qui les hisse à la quatrième place des charts britannique. En 2024, la tournée « 50 Years in Black » a célébré un demi-siècle d’histoire et d’insolence, portée par la complicité des leaders Jean-Jacques Burnel et Baz Warne. Avec Jim Macaulay à la batterie et Toby Hounsham aux claviers, ils rendent hommage à ceux qui ont façonné leur son, notamment Dave Greenfield, clavieriste hors-pair, disparu en 2020. Les voir aujourd’hui, c’est plonger dans cinq décennies de grands classiques et de pépites revisitées.

Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/stranglers-24112026-1930 »}]

Plus de cinquante ans que The Stranglers arpentent la scène, nourris d’une énergie inaltérable. Nés dans la fureur punk, ils n’ont jamais cessé d’en repousser les frontières, gardant le goût du ri … Rock Royaume-Uni