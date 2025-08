The String Breakers CASA PENICHE TROPICALE Nantes

The String Breakers CASA PENICHE TROPICALE Nantes vendredi 29 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-29 22:00 – 23:30

Gratuit : non

Laurence Le Baccon (vo), Sami Touré (g), Patrick Billon (org), Vincent Blivet (b) et Olivier Sueur (dm) distillent un mélange de blues, rhythm & blues et soul qui charme le public par la qualité du chant et des instruments. Laurence caresse, feule, envoûte, et les autres balancent à l’unisson.FacebookVidéo

CASA PENICHE TROPICALE Nantes 44000