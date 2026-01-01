The Sunny Tears Apéro Concert L’Escale Café Culture Café & Restaurant Landéda
L'Escale Café Culture Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère
Début : 2026-01-16 20:00:00
Guitares en bandoulière, ponchos sur les épaules et chapeaux vissés sur la tête, les Sunny Tears vous feront voyager dans les plaines andalouses, au bord des lacs italiens, ou encore à travers les déserts américains.
Du western, de l’amour, de la chaleur au bout des doigts ! Un univers onirique, où l’intime côtoie les grands espaces.
The Sunny Tears pour prologer l’apéro ! .
+33 2 98 04 90 11
