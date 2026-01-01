The Sunny Tears Apéro Concert L’Escale Café Culture Café & Restaurant Landéda

The Sunny Tears Apéro Concert

L’Escale Café Culture Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Guitares en bandoulière, ponchos sur les épaules et chapeaux vissés sur la tête, les Sunny Tears vous feront voyager dans les plaines andalouses, au bord des lacs italiens, ou encore à travers les déserts américains.

Du western, de l’amour, de la chaleur au bout des doigts ! Un univers onirique, où l’intime côtoie les grands espaces.

The Sunny Tears pour prologer l’apéro ! .

