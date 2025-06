The Swell’in Tequila Plages Musicales Esplanade de la plage Labenne 18 juillet 2025 19:00

Landes

The Swell’in Tequila Plages Musicales Esplanade de la plage Esplanade François Mitterrand Labenne Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18 21:00:00

2025-07-18

Labenne vous donne rendez-vous pour cette nouvelle saison des plages musicales les mercredis et vendredis à partir de 19h sur l’esplanade de la plage centrale.

Les plages musicales vont de nouveau faire la part belle à la musique cet été. Les mercredis et vendredis soir dès 19h, des artistes viennent se produire sur scène sur l’esplanade centrale de Labenne. Organisées en lien avec l’association Landes Musiques Amplifiées, les plages musicales permettent aux petits et grands de profiter de moments festifs et joyeux.

Concert de The Swell’iN Tequila pour deux heures de Surf music ! .

Esplanade de la plage Esplanade François Mitterrand

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 46 60 culture@ville-labenne.fr

English : The Swell’in Tequila Plages Musicales

Labenne invites you to the new season of musical beaches on Wednesdays and Fridays from 7pm on the esplanade of the central beach.

Concert by The Swell’iN Tequila for two hours of Surf music!

German : The Swell’in Tequila Plages Musicales

Labenne lädt Sie für diese neue Saison der musikalischen Strände mittwochs und freitags ab 19 Uhr auf der Esplanade des zentralen Strandes ein.

Konzert von The Swell’iN Tequila für zwei Stunden Surfmusik!

Italiano :

Unitevi a noi a Labenne per la nuova stagione delle spiagge musicali, il mercoledì e il venerdì dalle 19.00 sulla spianata della spiaggia centrale.

Concerto dei The Swell’iN Tequila per due ore di musica surf!

Espanol : The Swell’in Tequila Plages Musicales

Únase a nosotros en Labenne para la nueva temporada de playas musicales los miércoles y viernes a partir de las 19.00 horas en la explanada de la playa central.

¡Concierto de The Swell’iN Tequila durante dos horas de música surf!

