THE SWING SHOUTERS – LA BAIE DES SINGES Cournon D’auvergne

THE SWING SHOUTERS Début : 2025-12-14 à 17:07. Tarif : – euros.
FEAT LIZZY BOURBONThe Swing Shouters a déjà eu le plaisir de se produire à de nombreuses reprises avec Lizzy Bourbon, unissant leur énergie lors de concerts et de bals swing. Mais le public en voulait plus ! Nous l’avons entendu haut et fort en créant ce projet à part entière.Alors, préparez-vous à sauter et à danser le jive avec « The Swing Shouters feat. Lizzy Bourbon ». Cette collaboration dynamique apporte une bouffée de Rhythm & Blues, sublimement interprétée par la voix de Lizzy, au répertoire déjà brûlant de The Swing Shouters. Vous n’avez encore rien vu !Sylvain Roudier : sax ténor, chantBenoist Pasquier : tromboneCarl Cordelier : contrebasseAlban Aupert : batterieDavid Ménager : guitare, chantLizzy Bourbon : Chant
LA BAIE DES SINGES 6 AV. DE LA REPUBLIQUE 63800 Cournon D’auvergne 63