The Symphonic Pop-Rock Show Cité des Congrès Nantes

The Symphonic Pop-Rock Show Cité des Congrès Nantes vendredi 21 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-21 20:00 –

Gratuit : non 45 € à 65 € 45 € à 65 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/the-symphonic-pop-rock-show-report-du-14-mars-2025.html Les billets du 14 mars 2025 restent valables pour la date de report du 21 novembre 2025 Tout public

Concert initialement prévu le 14 mars 2025 et finalement reporté au vendredi 21 novembre 2025 De Queen à Coldplay en passant par The Police, Beyoncé, Muse, Sia ou encore U2, The Symphonic Pop-Rock Show vous fait revivre 40 ans de tubes pop et rock en mode symphonique.Plus de 2 heures de show pendant lesquelles les guitares électriques défient les violons.Un orchestre de 60 musiciens, dont une chanteuse et un chanteur qui décloisonnent les genres, bousculent les codes et abolissent les frontières musicales. Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/the-symphonic-pop-rock-show-report-du-14-mars-2025.html