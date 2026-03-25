THE TEMPLE OF MYSTERIES MR ANATOLE ET CIE THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

THE TEMPLE OF MYSTERIES MR ANATOLE ET CIE

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Chaque objet a une histoire et recèle des secrets que seul Monsieur Anatole semble connaître. Mais attention…

Sous la houlette de Monsieur Anatole, conservateur émérite et passionné, venez découvrir une collection exceptionnelle d’artefacts mystérieux, d’objets rares et de curiosités magiques venues d’un autre temps. Chaque objet a une histoire et recèle des secrets que seul Monsieur Anatole semble connaître. Mais attention… il se pourrait bien que malgré la présence de votre guide, toute votre visite ne se passe pas comme prévu… 8 .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com

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English :

Each object has a story and holds secrets that only Monsieur Anatole seems to know. But beware…

L’événement THE TEMPLE OF MYSTERIES MR ANATOLE ET CIE Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE