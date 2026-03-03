The Thing Loft Cinémas Châtellerault

The Thing

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Hiver 1982 au cœur de l’Antarctique. Une équipe de recherche composée de 12 hommes, découvre un corps enfoui sous la neige depuis plus de 100 000 ans. Décongelée, la créature retourne à la vie et témoigne très vite de sa capacité à parasiter puis assimiler toute forme de vie. Isolés du monde, ne sachant plus qui est contaminé et qui ne l’est pas, les hommes de l’équipe vont sombrer dans la peur et la paranoïa. Un véritable combat s’engage. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Thing

L’événement The Thing Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne