The Time Machine – Cie le SonArt | Saison HMJ Conservatoire de Nantes Nantes

The Time Machine – Cie le SonArt | Saison HMJ Jeudi 11 décembre, 19h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

12 € / 9 € / 3 €. Gratuit pour les élèves des conservatoires de Nantes Métropole. Abonnement dès 3 concerts – saison HMJ.

Avec : Rose Dehors, sacqueboute – Etienne Manchon, clavecin – Atsushi Sakai, basse de viole – David Chevallier, théorbe

The Time Machine est un spectacle musical original qui explore le voyage dans le temps à travers le jazz contemporain joué sur des instruments du 17ème siècle. Inspiré du roman La Machine à voyager dans le temps de Herbert George Wells, ce concert suit la structure du livre, chaque chapitre donnant lieu à des compositions et improvisations inédites. Les quatre solistes, spécialistes d’instruments anciens et modernes, mêlent musiques baroques et contemporaines dans une formation de type jazz. Ce croisement audacieux entre époques et styles crée un univers sonore unique, véritable paradoxe temporel à la croisée de l’histoire et de l’innovation musicale.

The Time Machine a fait l’objet d’une commande de l’Etat et reçoit le soutien de l’ADAMI. Le SonArt – Cie David Chevallier, est conventionné par la DRAC des Pays de la Loire, et soutenu par la Sacem. Le SonArt est adhérent du Profedim, de la SCPP et membre de la fédération « Grands Formats ».

David Chevallier est artiste associé au Conservatoire de Nantes durant toute la saison 2025-26.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

