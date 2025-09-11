The tree Théâtre Michel portal Bayonne

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 EUR

Tarif de base plein tarif

2025-09-11

fin : 2025-09-11

2025-09-11

Carolyn Carlson, grande Dame de la danse contemporaine, livre dans cette création un vibrant hommage à la Terre et au vivant. Un poème visuel et onirique, une manifestation d’amour puissante et vitale.

Ultime création de cette immense chorégraphe pour sa compagnie, The Tree clôt un cycle de pièces inspirées par les livres de Gaston Bachelard. Conçue comme une réflexion sur l’humanité et la nature au bord de l’effondrement, cette pièce emprunte à la complexité des éléments la force symbolique du feu, synonyme de destruction mais aussi de vie, d’amour et de transformation.

Au cœur d’une scénographie augmentée des toiles à l’encre de chine du peintre Gao Xingjian, cette danse comme une offrande ouvre en nous de vibrants paysages imaginaires.

Danse

Durée 1h15

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

