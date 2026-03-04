The Trials ~ Cie Théâtre du Prisme, Théâtre Le Grand Bleu, Lille

The Trials ~ Cie Théâtre du Prisme Samedi 7 mars, 19h00 Théâtre Le Grand Bleu Nord

Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T19:00:00+01:00 – 2026-03-07T20:20:00+01:00

Fin : 2026-03-07T19:00:00+01:00 – 2026-03-07T20:20:00+01:00

Spectacle présenté dans le cadre du festival « Youth is Great #11 » du Grand Bleu !

~

Spectacle participatif – Tout public dès 15 ans

~

The Trials, de l’autrice britannique Dawn King, pose la question fatidique de l’héritage que nous laisserons à la génération suivante : une planète exsangue ? De la colère ? De la haine ? Les procès du titre (« trials ») sont ceux qu’intentera peut-être la jeune génération à celle qui a laissé mourir le monde. Dans un futur cataclysmique où l’air est devenu irrespirable, trois citoyen·ne·s se retrouvent sur le banc des accusé·e·s : auraient-il·elle·s dû, ou seulement pu faire mieux ? Comment juger quelqu’un aux engagements écologiques évidents mais dont la fonction l’obligeait à prendre l’avion ? Et cette dame, qui travaillait dans la pétrochimie faute de mieux, faut-il la condamner ? Le vertige est partout dans cette adaptation d’Arnaud Anckaert menée de façon collaborative avec des lycéen·ne·s.

À l’issue d’un processus rigoureux dans un lycée qui met les élèves face aux nombreux enjeux du texte et d’une représentation dans l’établissement, The Trials se poursuit au théâtre et là aussi, des adolescent·e·s jugent – pour de vrai ! – des adultes lambdas campé·e·s par des comédien·ne·s. Le réel est partout dans ce dispositif sidérant.

Théâtre Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.legrandbleu.com/event/509283-the-trials »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@legrandbleu.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320098844 »}]

Comment les enfants nous jugeront-il·elle·s, laissé·e·s sur une planète dévastée ? Ce spectacle y répond avec gravité dans un dispositif participatif.

Cie Théâtre du Prisme