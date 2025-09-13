The Tribute Band Of Kate Bush Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

The Tribute Band Of Kate Bush Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 18:00 – 23:30

Gratuit : non Plein unique : 17€ Tout public

Une soirée exceptionnelle entre cinéma culte et hommage musical envoûtant ! Le temps d’une soirée, Le Cinéma bonne garde vous ouvre ses portes pour une expérience inoubliable mêlant nostalgie, énergie et émotion. Nous commencerons la soirée avec la projection du film légendaire « Grease ». Retrouvez Danny, Sandy et toute la bande dans cette comédie musicale devenue culte, entre rock’n’roll endiablé, love story rétro et ambiance 50’s électrisante. Sortez les perfectos, les jupes qui tournent et laissez-vous emporter par la magie de ce classique intemporel ! Mais ce n’est pas tout… Après le film, place à un tribute unique à Kate Bush, artiste fascinante et inclassable. Avec sa voix aérienne, ses mélodies audacieuses et son univers onirique, Kate Bush a marqué l’histoire de la musique. Ce concert-hommage revisite ses plus grandes chansons — de Wuthering Heights à Running Up That Hill — dans une interprétation sensible et habitée, portée par une artiste passionnée. Deux moments forts, une seule soirée, des souvenirs plein la tête. Réservez vos places dès maintenant et vivez une soirée où le cinéma rencontre la musique, et où les époques se répondent dans une atmosphère chaleureuse et festive.

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com https://www.ticketingcine.fr/?nc=1157&lang=fr&idsb=161&ps=erakys&cmp=other