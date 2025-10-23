THE TRUMAN SHOW – CINEMA ET JEU VIDEO Cinéma du TNB Rennes

6.50€

Avec ce 1er rendez-vous de cette nouvelle saison du dispositif Cinéma et Jeux Vidéo, confrontons le jeu The Stanley Prable avec le film The Truman Show de Peter Weir dans le cadre du Festival Stunfest

Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon propret de la radieuse station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son bureau d’agent d’assurances dont il ressort 8h plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant de bonheur et la nuit l’angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage jouait un rôle. Il se sent observé.

« Si certains jeux vidéo n’hésitent pas à s’adresser directement au joueur et à briser le 4e mur pour mieux nous confronter à notre propre statut, rares sont ceux qui se sont risqués à en faire le coeur de leur proposition esthétique, comme c’est le cas de The Stanley Parable. Suivant les aventures de Stanley, employé d’une société impersonnelle aux airs de start-up, le jeu de Davey Wreden se présente en quelque sorte comme une simulation de jeu : ce qu’il interroge, c’est notre capacité à résister au game designer lui-même, lequel s’incarne dans la voix-off d’un narrateur qui ne nous guide pas tant qu’il cherche à conditionner nos actions et à contraindre notre destinée. Un contrôle démiurgique qui n’est pas sans rappeler celui exercé par le Christof de The Truman Show de Peter Weir sur le pauvre personnage interprété par Jim Carrey, acteur sans le savoir d’une émission de téléréalité qui offre sa vie en pâture aux téléspectateurs. De Truman à Stanley, c’est donc une quête du libre-arbitre qui se dessine, mais aussi une réflexion sur les simulacres du spectacle, vidéoludique d’un côté, télévisuel et cinématographique de l’autre, emprisonnant les personnages dans des boucles de récits dont ils ne paraissent pouvoir s’échapper qu’en s’évadant littéralement du support qui conditionne pourtant leur existence. »

– Jean-Baptiste Massuet

AU PROGRAMME

19h – Stanley Parable Ultra Deluxe développé par Galactic Cafe (2013)

21h – The Truman show de Peter Weir

Billet unique pour l’ensemble de la soirée.

Possibilité d’assister uniquement au gameplay, ou au film, ou à l’ensemble. Places limitées pour le gameplay commenté : pour vous assurer une place, retirez une contremarque à la billetterie cinéma.

Séance présentée et animée par Jean- Baptiste Massuet (Maître de conférences en études cinématographiques à l’université Rennes 2 et membre de l’Institut Universitaire de France), Pierre « Rizo » Triniac (réalisateur Livestream chez Gentle Mates, club e-sport à Paris) et Hugo Orain (enseignant et docteur en histoire).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-23T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-23T23:00:00.000+02:00

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine