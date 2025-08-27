The Uncles Bikers Rue Saint-Pierre le Vif Sens

The Uncles Bikers

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 21:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

THE UNCLES BIKERS distillent un répertoire influencé par le blues et le rock des années 60/70.

Le show mélange des standards (Rolling Stones / Jonny Lang / Colin James / Muddy Waters / The Doors / ZZ Top / Creedence / etc…) et des compositions originales (paroles et musique Jack Février) !

Une soirée bien Rock’N Roll !

Le groupe THE UNCLES BIKERS a été fondé à l’origine par Pascal Hughes (batteur) et Hervé Hughes (bassiste), auxquels se joignent Jack Février (chant/guitares/harmonica) et Yohann Amzallag (leag guitar).

Ouverture des portes à 20h30

Entracte et buvette .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 contact@606-reedandblues.org

