The Uncles Bikers Rue Saint-Pierre le Vif Sens vendredi 24 avril 2026.
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-04-24 21:00:00
fin : 2026-04-24
2026-04-24
THE UNCLES BIKERS distillent un répertoire influencé par le blues et le rock des années 60/70.
Le show mélange des standards (Rolling Stones / Jonny Lang / Colin James / Muddy Waters / The Doors / ZZ Top / Creedence / etc…) et des compositions originales (paroles et musique Jack Février) !
Une soirée bien Rock’N Roll !
Le groupe THE UNCLES BIKERS a été fondé à l’origine par Pascal Hughes (batteur) et Hervé Hughes (bassiste), auxquels se joignent Jack Février (chant/guitares/harmonica) et Yohann Amzallag (leag guitar).
Ouverture des portes à 20h30
Entracte et buvette .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 70 05 68 contact@606-reedandblues.org
