THE UNFORGIVEN Giffaumont-Champaubert

Promenade de l’Ile Giffaumont-Champaubert Marne

Tout public

The Unforgiven est un groupe de rock acoustique connu pour reprendre des standards de la scène pop rock et même métal, le tout de manière à surprendre son auditoire. En effet outre le côté unplugged (débranché) qui donne un effet concert devant un feu de camp , le groupe remet au-devant de la scène avec nostalgie, des morceaux parfois oubliés ou très peu repris . Concert en plein air à l’occasion des marchés de producteurs et d’artisans tous les vendredis soirs de l’été … au bord de l’eau ! Une cinquantaine d’exposants seront présents. .

Promenade de l’Ile Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80 animations@lacduder.com

