The Universe League Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement
The Universe League Orange Vélodrome Marseille 8e Arrondissement dimanche 7 décembre 2025.
The Universe League
Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 20h. Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 20:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Le show où les légendes rencontrent le futur.
L’Orange Vélodrome devient le théâtre d’un événement spectaculaire mêlant légendes du football, nouvelle génération, shows inédits, surprises et expériences immersives.
Un rendez-vous unique où le sport, l’émotion et le divertissement ne font qu’un.
Vivez l’expérience, faîtes partie de l’histoire! .
Orange Vélodrome 3 Boulevard Michelet Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The show where legends meet the future.
German :
Die Show, in der Legenden auf die Zukunft treffen.
Italiano :
Lo spettacolo in cui le leggende incontrano il futuro.
Espanol :
El espectáculo donde las leyendas se encuentran con el futuro.
L’événement The Universe League Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-10-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille