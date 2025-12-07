THE UNIVERSE LEAGUE – ORANGE VELODROME Marseille

THE UNIVERSE LEAGUE Début : 2025-12-07 à 18:30. Tarif : – euros.

**UNIVERSE LEAGUEORANGE VÉLODROME – MARSEILLE**Là où les légendes reviennent écrire l’histoireLe 7 décembre 2025, Marseille deviendra la capitale mondiale du football et du spectacle.L’Orange Vélodrome accueillera un événement unique en France, porté par Universe Football & Kings League : un show total où football, musique et culture fusionnent pour offrir une expérience inédite.Zidane revient fouler la pelouse de l’Orange VélodromeZinédine Zidane fera son retour sur la pelouse mythique de l’Orange Vélodrome.Face à lui, Gerard Piqué et une armée de légendes qui ont marqué plusieurs générations.Parmi les premiers noms confirmés :Didier Drogba, Dimitri Payet, Robert Pirès, Blaise Matuidi, Jay-Jay Okocha, Kevin Gameiro, Souleymane Diawara, Adil Rami, Jérémy Ménez, Nene, Taye Taiwo, Mevlüt Erdinç, Christophe Jallet, Mamadou Niang, Marcel Dib…Des joueurs qui ont écrit l’histoire du football, chacun à leur manière, réunis pour un show que personne n’aurait imaginé.Une soirée XXL entre football & spectacleAu programme :Un match Kings League France, explosif et spectaculaireDeux matchs de légendes, un choc Marseille x Paris, puis Madrid x Barcelone Un match créateurs France x International, regroupant les plus grands créateurs foot du momentUn rythme non-stop.Une tension permanente.Un show construit minute par minute pour faire vibrer 67 000 personnes.Des performances musicales exclusivesEntre les matchs, l’Orange Vélodrome se transformera en scène géante avec :SoolkingAlonzoEt bien d’autres à venir…Un événement porté par une vision et un engagementL’Universe League soutient l’Association Des Coccinelles Rouges pour Thomas, 1€ par billet sera reversé à l’association. Au-delà du spectacle, l’événement porte une mission : transmission, inclusion, impact social, donner accès au rêve.C’est l’ADN d’Universe Football.Réserve ta place maintenant67 000 personnes attendues.Un show grandiose.Une seule date.Un moment qui ne se reproduira pas.**Le 7 décembre, Marseille ne vivra pas un événement.Elle vivra un moment de légende.**

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ORANGE VELODROME 3 BD MICHELET 13008 Marseille 13