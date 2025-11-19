THE VOICE IS BACK – THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE Lens

THE VOICE IS BACK Début : 2026-05-23 à 20:00. Tarif : – euros.

Un hommage vibrant au maître du swingVéritable phénomène scénique, Stephen Triffitt a tenu le rôle du ‘Chairman of the Board’ durant trois saisons à Las Vegas, dans le célèbre show The Rat Pack: Live from Las Vegas. Il a fait salle comble dans des lieux mythiques comme le London Palladium, le Royal Festival Hall, l’Olympia de Paris et la salle Pleyel. Son interprétation de titres emblématiques comme Fly Me to the Moon, New York, New York, That’s Life, ou My Way bluffe par sa justesse vocale et son charisme scénique.Et parce que Sinatra ne va jamais sans son acolyte, Mark Adams prêtera ses traits à Dean Martin le temps d’une première partie remplie de charme et d’humour. L’interprète revisitera les grands classiques du crooner italien, dans un style inimitable qui recrée l’esprit du Rat Pack.Une mise en bouche parfaite pour entrer dans l’ambiance feutrée et festive de cette soirée d’exception.

THEATRE MUNICIPAL LE COLISEE 12 RUE DE PARIS 62300 Lens 62