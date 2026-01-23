The voice, le casting officiel V.O2 Salle de spectacle Cormontreuil

The voice, le casting officiel

V.O2 Salle de spectacle 16 Boulevard d’Alsace Lorraine Cormontreuil Marne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 16:00:00

fin : 2026-03-21 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Tout public

Le Casting Officiel de The Voice arrive à Reims !

Le samedi 21 mars 2026, la salle VO2 accueillera un moment exceptionnel le casting officiel de The Voice, en présence de Bruno Berberes, directeur de casting emblématique de l’émission.

Le casting se déroulera en public à la salle VO2, il y a deux possibilités

Soit t’inscrire gratuitement pour passer le casting (sous réserve de pré-sélection de ta candidature)

Cette possibilité est ouverte à tous, dès 6 ans !

Envoie ta candidature dès maintenant à casting.reims.thevoice@gmail.com avec

– Une bande démo (lien YouTube)

– Tes coordonnées prénom, nom, âge, métier

Catégories

– Kids de 6 à 15 ans

– Adulte 15 ans et plus

Soit acheter ton billet pour vivre le casting officiel en tant que spectateur

> Assister à un véritable casting officiel de The Voice, en conditions réelles

> Voir les candidats se produire sur scène et comprendre comment sont sélectionnés les talents

> Bénéficier des conseils et retours de Bruno Berberes en direct

> Vivre un moment rare, authentique et émotionnel, habituellement réservé aux coulisses de l’émission. .

