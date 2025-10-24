THE VOICE OF GEORGE MICHAEL – CONFLUENCE SPECTACLES Avignon

THE VOICE OF GEORGE MICHAEL Début : 2026-01-30 à 20:00. Tarif : – euros.

SMARTARTECH PRÉSENTE : THE VOICE OF GEORGE MICHAELPDO, Mediascene et Palladium production présentent : THE VOICE OF GEORGE MICHAELGeorge Michael est un des plus grands artistes pop de tous les temps. Il a vendu plus de 100 millions d’albums dans le monde et a parcouru le globe lors de tournées légendaires. James Bermingham et sa voix incroyable lui rendent hommage dans un show unique qui passe en revue les grands hits de l’artiste et bien-sûr ceux de Wham. Cette performance vocale et scénique a déjà ravi des milliers de fans partout dans le monde : Angleterre, Irlande, Australie, Espagne, France,Belgique…Artiste professionnel et multi-instrumentistes d’origine Irlandaise, chaque année, il chante à Goring (UK), village où résidait l’artiste et où les fans du monde se retrouvent pour célébrer l’œuvre de George. Un must to see !

CONFLUENCE SPECTACLES PLACE DE L’EUROPE 84000 Avignon 84