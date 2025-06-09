The Wackids Festival Drôlement Bien La Rodia Besançon

The Wackids Festival Drôlement Bien

La Rodia 4 Avenue de Chardonnet Besançon Doubs

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Wackids, trois super-héros du rock’n’toys réinterprètent des tubes interplanétaires et transgénérationnels de l’histoire de la musique, avec des instruments pour enfants, des jouets musicaux et autres gadgets sonores. Leur mission prêcher la bonne parole du rock aux enfants en fédérant trois générations autour d’un spectacle mêlant rock’n’toys endiablé, performance musicale, poésie nostalgique et humour résolument décalé.

Spectacle à vivre en famille dès 6 ans.

En partenariat avec La Rodia, dans le cadre du rendez-vous Un dimanche en famille .

