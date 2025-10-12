The Wackids Salle Hippolyte Derouet Les Sorinières

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-12 17:00 – 18:30

Gratuit : non 8 € / 12 € (hors frais de billetterie) Tarifs : 8 € / 12 € (hors frais de billetterie).Billetterie uniquement en ligne sur : www.oandb.fr/fr/event/the-wackidsLe tarif réduit s’applique aux moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap, porteurs de la carte CCAS, sur présentation d’un justificatif. En famille, Tout public

Redécouvrez les tubes qui vous faisaient vibrer dans les années 1980-2000, réinterprétés à la sauce rock’n’toys, avec des jouets musicaux et autres gadgets sonores.Armés d’instruments pour enfants, de jouets musicaux et de gadgets sonores, The Wackids est un groupe de rock, qui réinterprète les tubes planétaires et transgénérationnels de l’histoire de la musique à la sauce Rock’n’Toys.The Wackids sont des enfants des années 80. À cette époque, l’an 2000 c’était le FUTUR. On imaginait des voitures volantes, on a eu la Renault Clio. On rêvait de téléportation, on a eu le Nokia 3310. On fantasmait la télé en 3D, on a eu la téléréalité. Mais, quand on écoutait du rock, on brûlait d’envie qu’il résiste à l’épreuve du temps et qu’il continue de nous faire vibrer au XXIème siècle.

Salle Hippolyte Derouet Centre Les Sorinières 44840

02 40 05 72 89 http://www.oandb.fr/fr/event/the-wackids