THE WACKY JUGS, Cafe De La Plage, Maurepas

THE WACKY JUGS Samedi 28 mars, 20h30 Cafe De La Plage Yvelines

Tarif plein : 13€ – Tarif réduit : 10€ – Tarif Carte : 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T20:30:00+01:00 – 2026-03-28T22:00:00+01:00

Musique américaine – Blues

En 2020, les Wackys ont enregistré un album hommage au Blues très remarqué (Wild, Wired and Wicked),conquis en quelques années les fans du genre à un niveau international, et laissé une empreinte très personnelle dans le milieu.

Si sur scène ils séduisent par l’audace de leurs arrangements des vieux Jugbands et autres blues centenaires, ils surprennent surtout par leurs compositions inclassables. L’écriture de Jack Titley puise dans le Jazz intemporel, dansant et populaire, d’avant même l’invention du terme, avec des teintes de neo-soul et d’afrobeat contemporains déjà présents dans les voix des pionniers d’Alan Lomax.

Dans le sillon du Grateful Dead, Zappa, Dr John ou encore Little Feat, les Wacky Jugs affinent leur coup de pinceau et peignent un répertoire flambant neuf de compositions originales pour une année 2026 de concerts sans carcan stylistique, mais au service du groove psychédelique et de l’énergie enivrante.

En 2022, The Wacky Jugs a remporté l’International blues challenge à Memphis.

Jack Titley : chant lead, mandoline acoustique et électrique, et guitare électrique

Gurvan Leray : harmonicas et chœurs

Jonathan Caserta : basse, contrebasse et chœurs

Pascal Cuff : accordéon et chœurs

Rowen Berrou : batterie , percussions et chœurs

Cafe De La Plage Place Jean Moulin, 78310, Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3797 »}]

Avec en 1ère partie BAD SAINTS Musique-Blues américain