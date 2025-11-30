The Wall and The Dark Side of the Moon

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 39 – 39 – 69 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28

Assistez au plus grand opéra rock de tous les temps, avec des musiciens originaux et des invités vedettes qui ont joué avec Pink Floyd en tournée.



Revivez les chansons emblématiques de The Wall et The Dark Side of The Moon avec une production scénique à couper le souffle qui capture l’essence de cet album monumental. Concert hommage à Pink Floyd.



– Roger Waters, David Gilmour et Nick Mason ne font pas partie de ce concert. Ce spectacle n’est pas un ciné-concert. Les images de The Wall ne seront pas diffusées. Spectacle présenté en anglais sans sur-titrage. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement The Wall and The Dark Side of the Moon Troyes a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne