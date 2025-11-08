THE WANTON STRING BAND – CHAPITEAU Port En Bessin-Huppain

THE WANTON STRING BAND Début : 2025-11-08 à 21:00. Tarif : – euros.

The Wanton String Band / La Corde SauvageMusic Celtic Sans FrontièresThe Wanton String Band présente un répertoire insolite de musiques, chansons et danses folk-psychédélique sortant des sentiers battus.Ils puisent leur source dans les racines de la musique celtique, américaine, avec des violons magiques, des sons des Appalaches, fusionnant avec des ballades meurtrières trip-hop infusées de synthétiseurs.Leur interprétation dynamique et contagieuse de la musique traditionnelle fait danser le public sur les tables et se suspendre aux poutres des châteaux…Le son festif du groupe est né d’une session techno-old time qui a duré toute la nuit dans une école primaire abandonnée au nord de la rivière Mersey (C’est un fleuve du nord-ouest de l’Angleterre qui se jette dans la Mer d’Irlande).Entendre et voir un concert du groupe The Wanton String Band, ne laisse personne indiffèrent ! Et votre vie sera changée !!!!

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CHAPITEAU PLACE GEORGES SEURAT 14520 Port En Bessin-Huppain 14