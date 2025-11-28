The Wedding Present CCM John-Lennon Limoges

The Wedding Present

CCM John-Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Depuis ses débuts en 1985, tout en refusant de jouer le jeu de l’industrie du disque, The Wedding Present a enregistré dix-huit tubes dans le Top 40 britannique. Préservant un esprit avant-gardiste au coeur de sa philosophie, le groupe a livré une dizaine d’albums studio, a sorti presque autant d’albums live, et a tracé une voie attrayante, excentrique dans l’histoire de la pop rock anglaise. En tournée pour célébrer ses quarante ans d’existence, The Wedding Present jouera des morceaux de son vaste répertoire, dont plusieurs de ses titres phares.

Groupe gallois basé à Londres, The Tubs propose une musique qui incorpore des éléments de post-punk, de folk britannique traditionnel, de guitare jangle, et deux albums sortis chez Trouble in Mind. .

CCM John-Lennon 41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83

