The White Coats Escapade, Espace Le Goffic Pacé Vendredi 14 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Participation libre

Concert du groupe de rock The White Coats

**Dans le cadre de la Semaine des Arts 2025**

Groupe de rock de la région Rennaise, venez découvrir The White Coats au travers de ce concert acoustique et intimiste à l’Escapade. Des reprises d’artistes appréciés par le groupe tel que : The Black Keys, Radiohead, Queen of the stone age…

Début : 2025-11-14T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-14T22:00:00.000+01:00

Escapade, Espace Le Goffic 6 avenue charles le goffic pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine