The Wicker Man Hors les murs Rennes vendredi 14 novembre 2025.

The Wicker Man Hors les murs Rennes Vendredi 14 novembre, 20h15 Ille-et-Vilaine

Projection au cinéma l’Arvor, 11 rue de Châtillon à Rennes, dans le cadre de l’exposition Carnavals.

La veille du 1er mai, un policier du continent vient enquêter sur la disparition d’une fillette sur un îlot écossais. Il se heurte à l’hostilité et au mutisme de ses habitants…

Projection précédée d’un ciné-quizz avec de nombreux lots à gagner.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-14T20:15:00.000+01:00
Fin : 2025-11-14T22:00:00.000+01:00

 https://www.cinema-arvor.fr/reserver/

Hors les murs Les Champs Libres – 10 Cours des Alliés – 35 000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine