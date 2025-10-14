The Wine & Draw Club au Café Ruc Café Ruc Paris

The Wine & Draw Club au Café Ruc Café Ruc Paris mardi 14 octobre 2025.

En face de la Comédie-Française, au Café Ruc, le temps ralentit.

Un verre de vin à la main, un pinceau dans l’autre, chacun retrouve un geste oublié : celui de créer pour soi. The Wine & Draw Club offre une respiration, pour celles et ceux qui aiment le beau, et le bon.

Ne cherchez pas à « faire bien », mais à vous faire du bien.

Conçu pour les épicuriens, ce rendez-vous mensuel propose une expérience artistique décomplexée de 19h à 20h30, animée par les Ateliers de Macha.

Chaque session explore une nouvelle thématique où l’imagination s’exprime. Deux verres de vin du Château Toulouse-Lautrec accompagnent cet élan artistique mêlant créativité et gastronomie.

The Wine & Draw Club, c’est l’esprit des cafés parisiens où on se rencontre, et on échange sur des passions qui nous lient avec des inconnus, qui à la fin n’en sont plus.Un verre à la main, un pinceau dans l’autre — bienvenue au Wine & Draw Club.

49€ par personne

Un verre à la main, un pinceau dans l’autre : bienvenue au Wine & Draw Club.

Le mardi 14 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-14T22:00:00+02:00

fin : 2025-10-14T23:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-14T19:00:00+02:00_2025-10-14T20:30:00+02:00

Café Ruc 159 Rue Saint-Honoré 75001 Paris