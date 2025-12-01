The Winter Show Spectacle de Danse de L’Atelier NCL Espace Robert Hossein Lourdes
Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées
Venez découvrir le nouveau spectacle The Winter Show spectacle de danse de l’Atelier NCL le samedi 20 décembre 2025 à partir de 20h30 à l’Espace Robert Hossein de Lourdes.
Entrée payante 5 €
Info et réservation aux coordonnées ci-dessous.
Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 64 39 79
English :
Come and discover the new show The Winter Show : a dance performance by Atelier NCL on Saturday December 20, 2025 from 8:30pm at Espace Robert Hossein in Lourdes.
Admission: 5 ?
Info and booking below.
German :
Erleben Sie die neue Show The Winter Show : Tanzshow des Ateliers NCL am Samstag, den 20. Dezember 2025, ab 20.30 Uhr im Espace Robert Hossein in Lourdes.
Bezahlter Eintritt: 5?
Info und Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten.
Italiano :
Venite a vedere il nuovo spettacolo The Winter Show : una performance di danza dell’Atelier NCL sabato 20 dicembre 2025 dalle 20.30 all’Espace Robert Hossein di Lourdes.
Ingresso a pagamento: 5?
Per informazioni e prenotazioni, vedi sotto.
Espanol :
Venga a ver el nuevo espectáculo The Winter Show : un espectáculo de danza del Atelier NCL el sábado 20 de diciembre de 2025 a partir de las 20.30 h en el Espace Robert Hossein de Lourdes.
Entrada: 5?
Información y reservas más abajo.
L’événement The Winter Show Spectacle de Danse de L’Atelier NCL Lourdes a été mis à jour le 2025-11-17 par OT de Lourdes|CDT65