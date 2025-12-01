The Winter Show Spectacle de Danse de L’Atelier NCL Espace Robert Hossein Lourdes

The Winter Show Spectacle de Danse de L’Atelier NCL

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Venez découvrir le nouveau spectacle The Winter Show spectacle de danse de l’Atelier NCL le samedi 20 décembre 2025 à partir de 20h30 à l’Espace Robert Hossein de Lourdes.

Entrée payante 5 €

Info et réservation aux coordonnées ci-dessous.

Espace Robert Hossein 19 Avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 30 64 39 79

English :

Come and discover the new show The Winter Show : a dance performance by Atelier NCL on Saturday December 20, 2025 from 8:30pm at Espace Robert Hossein in Lourdes.

Admission: 5 ?

Info and booking below.

German :

Erleben Sie die neue Show The Winter Show : Tanzshow des Ateliers NCL am Samstag, den 20. Dezember 2025, ab 20.30 Uhr im Espace Robert Hossein in Lourdes.

Bezahlter Eintritt: 5?

Info und Reservierung unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Venite a vedere il nuovo spettacolo The Winter Show : una performance di danza dell’Atelier NCL sabato 20 dicembre 2025 dalle 20.30 all’Espace Robert Hossein di Lourdes.

Ingresso a pagamento: 5?

Per informazioni e prenotazioni, vedi sotto.

Espanol :

Venga a ver el nuevo espectáculo The Winter Show : un espectáculo de danza del Atelier NCL el sábado 20 de diciembre de 2025 a partir de las 20.30 h en el Espace Robert Hossein de Lourdes.

Entrada: 5?

Información y reservas más abajo.

