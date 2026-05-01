Wisches

The Wisches Pop Rock Concert

Place des Sports Wisches Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15 23:55:00

Date(s) :

2026-05-15

CONCERT totalement inédit à la Salle des Fêtes de WISCHES, deux formations Cover qui viennent se produire pour un Concert à la fois INEDIT et EXCEPTIONNEL, des reprises Pop Rock tout au long de la soirée, WHY NOT et PHOENIX PROJEKT pour une envolée musicale haute en couleurs…..

Petite restauration et buvette sur place .

Place des Sports Wisches 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 12 38 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement The Wisches Pop Rock Concert Wisches a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche