THE WOODPICKERS EN LIVE, Pornichet

144 avenue du Général de Gaulle Pornichet Loire-Atlantique

Début : 2026-01-02 21:00:00

fin : 2026-01-02 23:00:00

2026-01-02

Une soirée musicale aux couleurs pop-folk

La musique pop et folk s’invite au Public House pour une soirée conviviale et pleine d’émotions avec The Woodpickers. Des mélodies accessibles grâce au répertoire varié du trio, une ambiance chaleureuse et un moment à partager sans modération tout est réuni pour profiter d’un beau rendez-vous musical.

Au Public House

Le vendredi 2 janvier

A 21h

Non, le concert est gratuit.

Non, il n’est pas nécessaire de réserver. .

