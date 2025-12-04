The World of Hans Zimmer A New Dimension Loft Cinémas Châtellerault
The World of Hans Zimmer A New Dimension
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne
Début : 2025-12-04
The World of Hans Zimmer A New Dimension plonge le public au cœur de l’univers du compositeur oscarisé. Lors d’un concert exceptionnel à Cracovie, les musiques mythiques de Dune Part Two, The Lion King, Gladiator, Interstellar et bien d’autres prennent vie dans une mise en scène spectaculaire… Avec la participation exceptionnelle de Hans Zimmer ! Sous la direction de Gavin Greenaway, avec l’Odessa Orchestra & Friends, le Nairobi Chamber Chorus et des solistes d’exception, cette expérience audiovisuelle unique transcende le concert classique. Un hommage grandiose à la puissance de la musique et au génie de Hans Zimmer, récompensé par le prix Opus Klassik “Tour of the Year”. .
Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
