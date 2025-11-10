The World of Hans Zimmer Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

The World of Hans Zimmer

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 65.75 – 65.75 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10

fin : 2025-11-10 20:00:00

Date(s) :

2025-11-10

En 2026, les fans français pourront découvrir la musique incomparable de Hans Zimmer avec deux tournées exceptionnelles.

.

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

In 2026, French fans will be able to discover Hans Zimmer’s incomparable music with two exceptional tours.

German :

Im Jahr 2026 können die französischen Fans die unvergleichliche Musik von Hans Zimmer mit zwei außergewöhnlichen Tourneen erleben.

Italiano :

Nel 2026, i fan francesi potranno scoprire l’incomparabile musica di Hans Zimmer con due tour eccezionali.

Espanol :

En 2026, los aficionados franceses podrán descubrir la incomparable música de Hans Zimmer con dos giras excepcionales.

L’événement The World of Hans Zimmer Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-04-10 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme