The World of Hans Zimmer New Dimension Cinéma Olympia Pontarlier

vendredi 5 décembre 2025.

The World of Hans Zimmer New Dimension

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs

Tarif : 19 EUR

2025-12-05 20:40:00
2025-12-05 22:50:00

2025-12-05

Votre Cinema Olympia Pontarlier vous propose de découvrir the World of Hans Zimmer New Dimension

Un hommage grandiose à la puissance de la musique et au génie de Hans Zimmer, récompensé par le prix Opus Klassik “Tour of the Year”   .

Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   cine.olympia@orange.fr

