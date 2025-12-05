The World of Hans Zimmer New Dimension Cinéma Olympia Pontarlier
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Début : 2025-12-05 20:40:00
fin : 2025-12-05 22:50:00
2025-12-05
Votre Cinema Olympia Pontarlier vous propose de découvrir the World of Hans Zimmer New Dimension
Un hommage grandiose à la puissance de la musique et au génie de Hans Zimmer, récompensé par le prix Opus Klassik “Tour of the Year” .
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
