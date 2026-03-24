The World of Queen à l’Acclameur à Niort L’Acclameur Niort

The World of Queen à l’Acclameur à Niort

L’Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort Deux-Sèvres

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

*THE WORLD OF QUEEN* revient sur scène après une série de dates sold out et un triomphe au Dôme de Paris, porté par l’énergie d’un public déjà conquis à plus d’1,2 million de spectateurs. Avec une mise en scène renouvelée, des effets spectaculaires et l’incroyable voix de Fred Caramia entouré de musiciens virtuoses, le show rend hommage à l’univers flamboyant de Queen et à l’icône Freddie Mercury. Les plus grands titres — *Bohemian Rhapsody*, *We Will Rock You*, *Don’t Stop Me Now* — reprennent vie dans un spectacle de plus de deux heures. Chaque génération y trouve son bonheur, portée par une émotion collective qui ne faiblit jamais. Un hommage acclamé partout en France, en tournée jusqu’en 2028. .

L’Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : The World of Queen à l’Acclameur à Niort

L’événement The World of Queen à l’Acclameur à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Niort Marais Poitevin