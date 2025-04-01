THE WORLD OF QUEEN – AINTEREXPO – HALL EKINOX Bourg En Bresse

THE WORLD OF QUEEN – AINTEREXPO – HALL EKINOX Bourg En Bresse vendredi 27 mars 2026.

LE spectacle hommage à FREDDIE MERCURY ! THE WORLD OF QUEEN partage depuis des années l’héritage mythique de Freddie Mercury aux 4 coins de l’Europe. Une voix BRILLANTISSIME, des musiciens de talent, une nouvelle mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et pyrotechniques, font de ce spectacle un moment INOUBLIABLE où le temps s’arrête pour retrouver pendant 2h l’atmosphère des plus grands shows du groupe Queen ! Avec la participation exceptionnelle de la soprano Claire LAIRY ou de Fanny Crouet En tournée dans toutes les grandes salles, Arenas et Zénith de France SHOW MUST GO ON !

AINTEREXPO – HALL EKINOX 25 Avenue du Marechal Juin 01000 Bourg En Bresse 01