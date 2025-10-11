THE WORLD OF QUEEN – CENTRE ATHANOR Montlucon

THE WORLD OF QUEEN – CENTRE ATHANOR Montlucon samedi 11 octobre 2025.

THE WORLD OF QUEEN Début : 2025-10-11 à 20:30. Tarif : – euros.

THE WORLD OF QUEEN – LE spectacle hommage à Freddie MercuryL’hommage N°1 choisi par les fans !Une voix brillantissime interprété par Fred Caramia , des musiciens de talent, une nouvelle mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et de pyrotechnie, un spectacle GRANDIOSE qui fera de ce concert un moment inoubliable ou le temps s’arrête pour retrouver pendant 2 heures l’atmosphère des plus grands shows de Queen !Plongez dans le vaste répertoire de Queen, une fusion unique de rock, de pop et d’opéra qui a captivé des millions de fans à travers le monde avec les tubes intemporels tels que Bohemian Rhapsody , We Will Rock You et Somebody to Love …Un spectacle en tournée dans toute la France dans toutes les grandes salles, arénas et Zéniths de France en 2024,2025 et 2026.Déjà d’1 MILLION de spectateurs, N°2 des ventes en France avec les 8 premiers de tournée en SOLD OUT !!!Encore un doute ? consultez les critiques de notre spectacle sur notre page officielle Facebook

CENTRE ATHANOR RUE PABLO PICASSO 03100 Montlucon 03