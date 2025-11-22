The World of Queen concert au Colisée Chartres

The World of Queen concert au Colisée

Colisée
28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 37 – 37 – 52 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

2025-11-22

LE spectacle hommage à FREDDIE MERCURY qui vous emmène dans un voyage intemporel à travers l’histoire et la musique de l’un des groupes les plus emblématiques de tous les temps.

Plongez dans le vaste répertoire de Queen, une fusion unique de rock, de pop et d’opéra. « Bohemian Rhapsody », « We Will Rock You » et « Somebody to Love » rythment le spectacle. Une voix BRILLANTISSIME, des musiciens de talent, une nouvelle mise en scène impressionnante, font de ce spectacle un moment INOUBLIABLE.

Starring Fred Caramia, avec la participation exceptionnelle de la soprano Claire LAIRY ou de Fanny Crouet.

En tournée dans toutes les grandes salles, Arenas et Zénith de France THE SHOW MUST GO ON !

Production exclusive OH MY PROD ! 37 .

+33 2 37 28 29 37 info@cm-evenements.fr

English :

THE FREDDIE MERCURY tribute show that takes you on a timeless journey through the history and music of one of the most emblematic bands of all time.

German :

DIE FREDDIE MERCURY-Tribute-Show, die Sie auf eine zeitlose Reise durch die Geschichte und die Musik einer der emblematischsten Bands aller Zeiten mitnimmt.

Italiano :

Lo spettacolo tributo ai FREDDIE MERCURY vi porterà in un viaggio senza tempo attraverso la storia e la musica di una delle band più emblematiche di tutti i tempi.

Espanol :

EL espectáculo tributo a FREDDIE MERCURY que te lleva en un viaje atemporal a través de la historia y la música de una de las bandas más emblemáticas de todos los tiempos.

