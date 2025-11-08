The World of Queen Le Spot Mâcon

Le Spot Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

L’hommage choisi par les fans en tournée dans toute la France.

Une voix brillantissime, des musiciens de talent, une nouvelle mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et de pyrotechnie, un spectacle grandiose qui fera de ce concert un moment inoubliable où le temps s’arrête pour retrouver pendant 2h l’atmosphère des plus grands shows du groupe Queen !

Plongez dans le vaste répertoire de Queen, une fusion unique de rock, de pop et d’opéra qui a captivé des millions de fans à travers le monde. Les tubes intemporels tels que Bohemian Rhapsody , We Will Rock You , We are the Champions ou encore Somebody to Love rythment le spectacle.

Starring Fred Caramia, avec la participation exceptionnelle de la soprano Claire Lairy ou de Fanny Crouet. .

Le Spot Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

