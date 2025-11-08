The world of Queen Le Spot Mâcon

The world of Queen

Le Spot Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

L’hommage choisi par les fans !

Une voix brillantissime interprété par Fred Caramia , des musiciens de talent, une nouvelle mise en scène impressionnante faite d’effets spéciaux et de pyrotechnie, un spectacle GRANDIOSE qui fera de ce concert un moment inoubliable où le temps s’arrête…

Plongez dans le vaste répertoire de Queen, une fusion unique de rock, de pop et d’opéra qui a captivé des millions de fans à travers le monde avec les tubes intemporels tels que “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You” et “Somebody to Love” …

Un spectacle en tournée dans toute la France dans toutes les grandes salles, arénas et Zéniths de France en 2024, 2025 et 2026.

Encore un doute ? Consultez les critiques de notre spectacle sur not e-page officielle Facebook .

Le Spot Avenue Pierre Bérégovoy Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

